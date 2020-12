Europa League: Dries Mertens et Adnan Januzaj se quittent en bons amis, Leicester et ses Diables Rouges sourient

Le duel entre le Napoli de Dries Mertens et la Real Sociedad d'Adnan Januzaj, décisif pour la qualification en vue des seizièmes de finale de l'Europa League, a accouché d'un partage (1-1) qui permet aux deux équipes de continuer l'aventure.

Si les Basques ont dominé le premier acte, avec 9 tirs et 61 pour cent de possession de balle, ce sont bien les Napolitains qui ont ouvert le score. Le Polonais Piotr Zielinski, sur un corner de Mertens mal dégagé par la défense espagnole, a envoyé une belle reprise de volée hors de portée d'Alejandro Remiro (1-0, 35e).

La Real Sociedad, brillante deuxième de Liga, a continué à imposer son rythme au retour des vestiaires. Naples a longtemps plié et a fini par rompre. Dans les arrêts de jeu, Willian José a égalisé d'un puissant tir en pivot (1-1, 90e+2).

Mertens, averti en première mi-temps, a cédé sa place à la 70e minute. Remuant, Adnan Januzaj a lui disputé toute la rencontre.

Simultanément, l'AZ Alkmaar a été battu en fin de partie par les Croates de Rijeka (2-1). Naples termine à la première place (11 pts) devant la Real Sociedad (9), l'AZ Alkmaar (8) et Rijeka (4).

Leicester a remporté sans grande difficulté jeudi sa dernière rencontre de la phase de poule de l'Europa League face à l'AEK Athènes (2-0). Youri Tielemans et Dennis Praet étaient tous deux titulaires, Timothy Castagne était absent.

Le match était rapidement plié pour Leicester grâce à Cengiz Under (12e) et Harvey Barnes (14e). Youri Tielemans a joué 82 minutes et Dennis Praet a joué l'intégralité de la rencontre. Les Foxes terminent donc premiers du groupe G, à égalité de points avec Braga. Leicester remporte la première place du groupe grâce à sa victoire 4-0 face aux Portugais le 5 novembre dernier. Jeudi, Braga s'est imposé également 2-0, face à Zorya grâce à des réalisations de Joel Abu Hanna contre son camp (61e) et de Ricardo Horta (68e). Au classement, Zorya termine 3e avec 6 points alors que l'AEK Athènes clot le groupe avec 3 petits points.

L'AC Milan s'est imposé contre le Slavia Prague (0-1), sans Alexis Saelemaekers, et avec 13 points a validé son ticket pour les 1/16es en tête de son groupe devant Lille (11 pts), défait 3-2 au Celtic.

De son côté, déjà qualifié pour les 1/16es, l'Antwerp a été battu 2-0 par Tottenham, sans Toby Alderweireld, à Londres et terminent deuxièmes du groupe J. Le Standard a bouclé sa campagne européenne par un partage 2-2 pour l'honneur face au Benfica d'un Jan Vertonghen capitaine et (déjà) qualifié.

Dans un match sans enjeu, le PSV, déjà qualifié, s'est imposé 4-0 devant les Chypriotes de l'Omonia Nicosie. Le jeune gardien belge Maxime Delanghe, 19 ans, est resté sur le banc des Néerlandais. Les Norvégiens du FK Molde ont aussi validé leur ticket pour les seizièmes de finale après un nul (2-2) sur le terrain du Rapid Vienne. Un autre jeune gardien belge, Alex Craninx, est resté sur le banc norvégien. Molde termine 2e de son groupe derrière Arsenal, qui a aligné une sixième victoire de rang en s'imposant 2- à Dundalk.

Voici tous les qualifiés pour les 1/16es de finale:

AS Rome

Young Boys Berne

Arsenal

Molde FK

Bayer Leverkusen

Slavia Prague

Glasgow Rangers

Benfica Lisbonne

PSV Eindhoven

Grenade

Naples

Real Sociedad

Leicester City

SC Braga

AC Milan

Lille

Villarreal

Maccabi Tel Aviv

Tottenham

Antwerp

Dinamo Zagreb

Wolfsberger AC

Hoffenheim

Etoile rouge de Belgrade

+ les 8 troisièmes de Ligue des champions:

RB Salzbourg

Shakhtar Donetsk

Olympiacos

Ajax Amsterdam

FC Krasnodar

Club Bruges

Dynamo Kiev

Manchester United