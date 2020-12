Europa League - Jorge Jesus: "Nous n'avons peur de personne"

(Belga) Déjà qualifié avant le coup d'envoi, Benfica termine 2e du groupe D de l'Europa League à la suite de son partage 2-2 sur la pelouse du Standard jeudi lors de la 6e et dernière journée de l'Europa League.

Les Portugais sont 2e du groupe D avec 12 points, derrière les Glasgow Rangers (14 points). Le Standard (4 points) et Poznan (3 points) sont 3e et 4e. "On savait que ça serait difficile de terminer devant les Rangers", déclare l'entraîneur de Benfica Jorge Jesus. "On a tout mis en oeuvre pour gagner. On termine la phase de poules sans défaite, c'est bon signe. En terminant 2e du groupe, on sait qu'on peut tomber sur des équipes venant de la Ligue des Champions mais cela ne nous fait pas peur. Nous n'avons peur de personne. Meilleur est l'adversaire, mieux nous jouons. Je pense que nous pouvons aller jusqu'en finale. Avec l'arrivée des équipes de Ligue des Champions, l'Europa League va être relevée". Jorge Jesus a fait un geste à Jan Vertonghen en lui confiant le brassard de capitaine jeudi. "J'ai voulu lui faire plaisir", explique l'entraîneur portugais. "C'est un joueur charismatique très apprécié en Belgique. J'en ai parlé avec Jardel, qui a très bien compris cela".