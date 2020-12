Athlétisme: Jacques Borlée et ses fils rejoignent la ligue flamande (vidéo)

Jacques Borlée et sa team (les trois frères Borlée, Camille Laus et Hanne Claes) quittent la Ligue francophone d'athlétisme (LBFA), à laquelle lui et ses enfants sont affiliés depuis toujours, pour son homologue flamande (VAL) et Sport Vlaanderen.

Les relations entre les Borlée et la LBFA n'étaient pas au beau fixe depuis longtemps. D'après nos confrères de la RTBF, la réélection de Thomas Lefebvre à la tête de la ligue francophone a sans doute été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

La nouvelle a été officialisée ce vendredi après-midi lors d'une conférence de presse qui s'intitule "La Flandre et la Team Borlée unissent leurs forces" et menée par Ben Weyts, le ministre des Sports flamand, Jacques Borlée et du coordinateur du sport de haut niveau à la VAL, Rutger Smith.