Pas de fracture pour Yari Verschaeren (Anderlecht) mais quatre à six semaines d'absence

(Belga) Alors que le Sporting d'Anderlecht craignait une fracture, Yari Verschaeren souffre d'une lésion musculaire et ligamenteuse. Le milieu de terrain, sorti en première mi-temps vendredi lors de la victoire du RSCA contre Genk (1-0) pour le premier match de la 16e journée de D1A, sera "dans un premier temps indisponible pour une durée de 4 à 6 semaines", a écrit le Sporting dans un communiqué samedi.

Verschaeren, 19 ans et six apparitions chez les Diables Rouges, est retombé lourdement sur sa jambe gauche vendredi soir alors qu'il disputait une bonne première mi-temps contre les Limbourgeois. Il a été évacué sur civière à la 39e, la tête entre les mains et la mine déconfite. "Les examens médicaux complémentaires effectués samedi n'ont révélé aucune fracture mais bien une lésion musculaire et ligamenteuse. Le staff médical des Mauve et Blanc suivra de près Yari Verschaeren dans les prochains jours, mais il table dans un premier temps sur une indisponibilité de 4 à 6 semaines", pouvait-on encore lire dans le communiqué. Grâce à sa victoire vendredi, l'équipe de Vincent Kompany est provisoirement quatrième du championnat. (Belga)