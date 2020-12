Coupe d'Europe: Montpellier totalement débordé par le Leinster

Sans surprise, Montpellier a entamé sa neuvième campagne en Coupe d'Europe par une lourde défaite (14-35) à la maison face au Leinster, quadruple champion continental, et se retrouve déjà quasiment hors course.

Le contrat est en revanche totalement rempli pour la province irlandaise qui a assuré le bonus offensif en fin de match (69e) par le troisième ligne Dan Leavy après avoir eu la mainmise sur le jeu durant la première période.

En s'inclinant à domicile, pour son 50e match européen, le MHR a sérieusement compromis ses chances de qualification dans une épreuve qui ne lui a jamais vraiment réussi.

Montpellier, qui a pourtant récupéré plusieurs blessés (Jacques du Plessis, Van Rensburg, Paillaugue) et internationaux, n'a rien pu faire pour rivaliser avec le Leinster. Il n'a jamais été en mesure de confirmer son récent succès à Clermont (21-15), susceptible de le relancer en championnat.

Même privé de leur maître à jouer et ouvreur Jonathan Sexton, laissé en tribunes, les Irlandais ont totalement maîtrisé cette rencontre et n'ont laissé aucun espoir aux Montpelliérains, débordés par plus forts qu'eux.

Les hommes de Leo Cullen ont déroulé leur jeu avec fluidité pour surprendre à la régulière la défense montpelliéraine à trois reprises lors de la première période. Au bout de trois mouvements à plusieurs temps de jeu, ils ont inscrit autant d'essais par le troisième ligne Josh van der Flier (5e), par le centre Ciaran Frawley (25e) et par l'ailier Dave Kearney (35e), à la réception d'un coup de pied de l'ouvreur Ross Byrne.

Les Montpelliérains se sont longtemps contentés de trois pénalités du demi de mêlée Benoît Paillaugue, qui disputait son 250e match avec le MHR. Incapable de trouver un espace et de créer un intervalle, ils ont sauvé l'honneur par un essai de l'ailier Gabriel Ngandebe (76).

A défaut d'être aussi dominateur en seconde période, le Leinster a fait preuve d'opportunisme pour marquer un quatrième essai par le troisième ligne Dan Leavy (68e) à la suite d'une pénaltouche, avant que l'arrière Jimmy O'Brien n'en ajoute un cinquième (79e) pour soigner la différence de points. Qui pourrait s'avérer décisive tant le sprint s'annonce serré.