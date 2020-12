Eredivisie - Huntelaar (Ajax) va arrêter sa prolifique carrière au terme de la saison

(Belga) Klaas-Jan Huntelaar va mettre un terme à sa carrière de footballeur au terme de la présente saison. L'attaquant l'a annoncé samedi soir après la victoire de l'Ajax Amsterdam contre PEC Zwolle, match lors duquel Huntelaar a inscrit son 150e but en Eredivisie.

"C'était magnifique", a dit le joueur de 37 ans samedi soir. "Ne jamais dire jamais mais c'est fait. Mon corps est peut-être épuisé. Jouer au football est la chose la plus agréable qui existe. Et je trouve toujours chouette d'être sur le terrain à l'entraînement. Je connais mon rôle à l'Ajax. S'il n'y avait pas eu autant de blessés, je n'aurais pas joué 90 minutes aujourd'hui (samedi, ndlr)." Klaas-Jan Huntelaar a débuté sa carrière professionnelle en 2002 au PSV. Il a ensuite évolué à De Graafschap, AGOVV, Heerenveen avant de rejoindre l'Ajax pour la première fois. En 2009, il a décroché un transfert médiatisé au Real Madrid, avant de passer à l'AC Milan, Schalke 04 et de revenir à l'Ajax. Au total, il a inscrit 360 buts et distillés 86 assists en l'espace de 649 matches. International néerlandais à 76 reprises, Huntelaar a marqué 42 fois pour les Oranje.