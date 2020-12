1B Pro League - Deinze renverse le Lierse au terme d'un match prolifique

(Belga) Deinze s'est imposé 3-4 sur le terrain du Lierse samedi lors de la 14e journée de 1B Pro League.

C'est pourtant le Lierse qui a pris le meilleur départ, menant 2-0 grâce à Petrov (9e) et Gilis (31e). Deinze est revenu une première fois via Alessio Staelens (34e), fils de l'ancien Diable Rouge Lorenzo Staelens. Même si le Lierse a mené 3-1 grâce à un doublé de Petrov (56e), Deinze a marqué à trois reprises dans la dernière demi-heure via Mertens (57e, 79e) et De Belder (86e). Au classement, Deinze est 4e avec 22 points alors que le Lierse est 7e et avant-dernier (10 pts). Vendredi, la 14e journée a débuté par la victoire de Westerlo contre Club NXT (2-1). Dimanche à 16h, Seraing (2e, 25 pts) n'aura pas le droit à l'erreur contre le RWDM (6e, 16 pts) s'il veut ne pas voir l'Union Saint-Gilloise prendre le large. La RUSG, en tête avec 29 unités, ponctuera la phase aller sur le terrain de Lommel (5e, 18 pts) en fin de journée (20h). (Belga)