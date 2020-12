Euromillions Volley League - Dixième victoire pour Roulers qui accroit son avance sur Maaseik, surpris par Menin

(Belga) Roulers a aligné un dixième succès de rang et a accru son avance en tête de l'Euromillions Volley League après la défaite de Maaseik contre Menin samedi soir lors de la 11e journée de la D1 belge masculine de volley.

Leader, Roulers n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Waremme en s'imposant en trois sets secs (25-13, 25-11, 25-16). Dans le même temps, Maaseik s'est fait surprendre à domicile par Menin (2-3). Les Limbourgeois, malgré la perte d'une première manche très serrée, menaient deux sets à un avant de voir les Flandriens inverser la tendance (32-34, 25-19, 25-19, 23-25, 15-17). Gand a lui battu Louvain en trois sets malgré une belle résistance louvaniste (25-19, 25-22, 26-24). Roulers, avec 10 matches et autant de victoires, est en tête du championnat avec 29 points au compteur. Maaseik, deuxième avec 23 points (9 m.), est d'ores et déjà distancé. Menin est 4e (14 pts, 7 m.), Louvain 5e (11 pts, 9 m.), Gand 6e (7 pts, 8m.), Waremme 8e et dernier (2 pts, 9 m.). Dimanche, la 4e et dernière rencontre de cette journée opposera Alost (3e), actif en Ligue des Champions en milieu de semaine, à Achel (7e). (Belga)