Premier League - Coup d'arrêt pour Chelsea, battu à Everton

(Belga) Chelsea a enregistré samedi soir à Everton (1-0) la deuxième défaite de sa saison en Premier League. Les Blues de Frank Lampard restent troisièmes mais ont manqué l'occasion de prendre la tête avant les rencontres de Tottenham et Liverpool dimanche.

Les Toffees, malgré les absences de James Rodriguez, Lucas Digne ou encore Fabian Delph, se sont imposés sur le plus petit des écarts grâce à un penalty converti par l'Islandais Gylfi Sigurdsson (1-0, 22e) après une sortie manquée du gardien des Blues Edouard Mendy. Chelsea aurait pu revendiquer un point mais a trouvé à deux reprises les montants du but de l'international anglais Jordan Pickford sur des envois de Reece James (26e) et Mason Mount (81e). Les Londoniens, troisièmes avec 22 points, feront une mauvaise affaire en cas de victoire de Tottenham et Liverpool, en tête avec 24 points et qui défieront respectivement Crystal Palace et Fulham dimanche. Chelsea pourrait même glisser en 5e position si Southampton et Leicester venaient à s'imposer. Quant à l'équipe de Carlo Ancelotti, portée par 2.000 fans à Goodison Park, elle est remontée à la 7e place de Premier League avec 20 points au compteur. (Belga)