F1: Max Verstappen remporte le GP d'Abou Dhabi devant les Mercedes de Bottas et Hamilton

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d'Abou Dhabi, 17e et ultime manche du championnat du monde de Formule 1 2020, dimanche sur le circuit de Yas Marina (5,554 km), dans les Emirats arabes unis.

Auteur la veille de la pole et parti en tête, le Néerlandais n'a jamais été menacé. Il a devancé à l'arrivée dans la nuit émiratie le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Britannique sacré champion du monde Lewis Hamilton (Mercdes). Le natif de Hasselt décroche sa 10e victoire de F1, la seconde cette saison après le GP du 70e anniversaire de la F1 le 9 août à Silverstone.

Ce succès et le tour le plus rapide en course ne lui permettent pas de décrocher le titre de vice-champion du monde. Au classement final, Hamilton s'impose avec 347 points, devant Bottas (223) et Verstappen (215).