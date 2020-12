Les Belges à l'étranger - Tottenham partage à Crystal Palace (1-1), Rennes gagne à nouveau

(Belga) Tottenham a concédé le match nul dimanche à Crystal Palace (1-1) dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Angleterre. A la mi-temps, Tottenham menait logiquement 1-0 grâce au neuvième but de la saison de Harry Kane (29e). Mais les 'Glazers' ont égalisé grâce à Jeffrey Schlupp, qui a repris à bout portant un coup franc mal maîtrisé par Lloris (81e, 1-1). Chez les visités, Christian Benteke a joué tout le match et Michy Batshuayi est resté sur le banc. Toby Alderweireld était bien au poste avec les 'Spurs'.

Au classement, Tottenham (25 points) peut perdre sa place de leader si Liverpool (24 points) s'impose à Fulham à 17h30. En France, Rennes, avec Jérémy Doku jusqu'à la 89e, a mis fin à une série de 8 matches sans victoire à Nice (0-1), dans un match comptant pour la 14e journée. L'unique but a été marqué par Mbaye Niang, qui n'avait plus été titulaire en Ligue 1 depuis la 1re journée (28e). Les Bretons remontent provisoirement à la 8e place (22 points). Nice, qui n'a pris qu'un point sur 24, est 12e (18 points). Wout Faes et Thomas Foket étaient titulaires et Thibault De Smet sur le banc lors de la défaite de Reims 2-1 à Brest. Les Bretons ont fait la différence par Franck Honorat (30e, 1-0) et Steve Mounié (77e, 2-1) et se retrouvent 10e (21 points). Malgré le but d'Arber Zeneli (65e, 1-1), les Rémois restent 19e (10 points). Nantes a dû se contenter d'un partage 1-1 face à Dijon. Chez les Canaris, Renaud Emond est monté au jeu (63e) quand le score était déjà acquis. Moses Simon avait ouvert la marque sur penalty (24e, 1-0) pour les visités et Moussa Konate a égalisé pour les Bourguignons (55e, 1-1). Au classement, les deux équipes font du surplace: Nantes reste 14e (14 points) et Dijon 20e (9 points). Metz, avec Aaron Leya Iseka sur le banc, est allé prendre un point à Strasbourg (2-2). Les Lorrains occupent la 13e position (17 points) et les Alsaciens le 16e (11 points).