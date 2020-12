GP d'Abou Dhabi de F1: Verstappen veut Red Bull "plus forte" début 2021

"Il faut être plus forts en début de saison pour rendre les choses plus difficiles" à Mercedes et Lewis Hamilton, a exhorté le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) après sa victoire dimanche dans le dernier GP de 2020, à Abou Dhabi.

Q: Vous avez mené de bout en bout depuis la pole position sans jamais sembler menacé. Racontez-nous votre course.

R: "C'était une course agréable. J'ai pris un départ décent puis j'ai pu gérer mon avance et préserver mes pneus. Le timing de la voiture de sécurité n'était pas idéal car ensuite on a eu un très long relais sur les pneus qu'on venait de changer mais, heureusement, ils ont tenu le coup, même s'il fallait être un peu prudent. La voiture était vraiment bonne aujourd'hui, ce qui a facilité les choses (...) Impossible d'être pied au plancher mais ça n'est de toute façon pas possible ici, ça serait trop exigeant pour les pneus."

Q: Vous attendiez-vous à dominer autant Mercedes, 2e et 3e ?

R: "Je ne m'attendais pas à être en pole position et à gagner. Enfin, peut-être juste un peu... J'ai lu qu'ils avaient dû réduire la puissance de leur moteur, ce qui ne les a pas aidés. Mais de manière générale, la performance de notre voiture était solide, meilleure qu'on le pensait à l'avance. C'est une façon géniale de terminer la saison, un coup de +boost+ pour tout le monde dans l'équipe. J'espère qu'on retiendra des années passées qu'il faut être plus forts en début de saison pour leur rendre les choses plus difficiles."

Q: Vous êtes optimiste pour 2021, donc ?

R: "Je ne veux pas y penser pour le moment. On sait ce qu'on doit faire: travailler dur pendant l'hiver pour être meilleurs et plus forts. On ne peut pas juste se baser sur ce résultat. Il faut encore beaucoup améliorer la voiture. On connaît certains des domaines sur lesquels il faut travailler. Sur la voiture mais aussi l'unité de puissance, il nous en faut plus (...) On aborde l'hiver de bonne humeur et c'est toujours bien de gagner la dernière, pour toute l'équipe, surtout après une année comme celle-là, avec tellement de courses enchaînées en si peu temps (à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, ndlr). C'était dur pour tout le monde, sur les circuits et à l'usine, où ils ont fabriqué les nombreuses nouvelles pièces qu'on a apportées cette année ! J'espère qu'on aura compris et qu'on construira une meilleure voiture pour démarrer l'an prochain."

Propos recueillis en visio-conférence de presse.