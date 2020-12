Golf: le dernier tour de l'US Open féminin reporté à lundi

Une alerte météo et un risque d'orage ont incité les organisateurs du 75e US Open féminin de golf à reporter de dimanche à lundi la fin du 4e et dernier tour sur le parcours du Champions Golf Club à Houston, Texas.

La Japonaise Hinako Shibuno, 22 ans, victorieuse en 2019 du British Open féminin, menait à ce moment-là avec un score total de 209, à quatre coups sous le par, avec un coup d'avance sur l'Américaine Amy Olson, qui n'a jamais gagné en 146 tournois disputés sur le circuit LPGA.

Shibuno n'a jamais joué à l'US Open et avait remporté le British, l'an dernier, dès sa première participation. Surnommée la "Cendrillon souriante", elle a gagné quatre fois l'an dernier sur le LPGA Tour japonais.

La Japonaise n'a pas pu prendre le départ dimanche, le jeu étant interrompu 25 minutes avant qu'elle soit convoquée sur le tee numéro 1. Trois heures plus tard, le report à lundi a été annoncé par les organisateurs, en raison d'un risque de météo peu clémente dans l'après-midi.

Cette épreuve avait déjà été reportée de juin à décembre en raison de la pandémie de coronavirus, et elle se déroule à huis-clos depuis jeudi, pour les mêmes raisons.