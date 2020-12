Bundesliga - Leverkusen gagne avec un doublé de Bailey (ex-Genk) et prend seul la tête de la Bundesliga

(Belga) Toujours invaincu en Bundesliga après 11 journées, le Bayer Leverkusen a pris seul la tête du classement dimanche grâce à une victoire 4-1 sur Hoffenheim, profitant d'un faux pas du Bayern la veille contre l'Union Berlin (1-1).

Leverkusen compte désormais 25 points, soit une longueur d'avance sur Munich et le RB Leipzig, vainqueur de Brême 2-0 samedi. Hoffenheim (12 points) occupe la douzième place. Le héros du jour a été l'ailier jamaïcain de 23 ans du Bayer Leon Bailey (ex-Genk), qui a fait la différence en inscrivant rapidement un doublé (4e et 27e). Après la réduction du score par Christoph Baumgartner (50e), Florian Wirtz (55e) et Lucas Alario (90e+1, sur penalty) ont assuré le succès de Leverkusen. Hoffenheim a fini le match à 9, après les exclusions de Florian Grillisch (65e) et Stefan Posch (79e), tous les deux pour deux avertissements. (Belga)