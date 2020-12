Vélo de Cristal - Tim Declercq égale Iljo Keisse avec un 3e trophée d'Équipier de l'Année

(Belga) Tim Declercq a été élu pour la troisième année consécutive 'Équipier de l'Année' par les visiteurs de HLN.be, le site du quotidien Het Laatste Nieuws. Le coureur de Deceuninck-Quick Step, 31 ans, égale ainsi le record de son équipier Iljo Keisse, vainqueur du 'Kristallen Zweetdruppel' en 2014, 2015 et 2016.

Avec presque 43 pour cent des votes, Declercq a devancé un autre coureur de Deceuninck-Quick Step, Dries Devenyns (39,5 pour cent). Jonas Rickaert (6,7 pour cent) a pris la troisième place. Au total, 16.743 personnes ont voté. Declercq s'est montré sur tous les terrains au cours de la saison écoulée, travaillant pour tous les leaders de son équipe. Pour Evenepoel en Algarve, pour Alaphilippe et Bennett au Tour et pour Sénéchal, Asgreen et Lampaert dans les classiques flamandes. Il s'est aussi illustré lui-même, obtenant des places d'honneur au Circuit Het Nieuwsblad (5e), au Samyn (9e) et à Bruges-La Panne (2e). "Je suis très heureux de ce trophée", a déclaré Declercq. "Bien qu'il soit inattendu. Je pensais plutôt à Devenyns, Serry ou Rickaert comme possibles lauréats. Justement car l'opposition était si grande et si forte, c'est mon plus beau trophée. Égaler Keisse, cela fait quelque chose. Quand je suis arrivé chez Deceuninck-Quick Step, Iljo était l'homme que j'admirais. Je voulais réaliser le travail qu'il accomplissait." Le Tour représente le point culminant de la saison 2020 de Declercq. "Gagner le maillot vert avec Sam Bennett était un grand objectif. Dans les montagnes, on recherchait un tempo qui était suffisamment élevé et qu'il pouvait suivre, car les délais étaient serrés. J'ai aussi trouvé agréable d'avoir pu jouer ma chance quelques fois dans les classiques. Je le ferais volontiers plus souvent." Sa définition de l'équipier parfait? "Quelqu'un qui place toujours les intérêts de l'équipe au-dessus de ses intérêts individuels. Quelqu'un qui se sacrifie complètement (rires). Je pense que je corresponds à ce profil". (Belga)