Italie: Milan accroché, l'Inter revient à 3 points

L'AC Milan a eu chaud: mené 2-0, le leader de Serie A a arraché le nul sur le fil face au mal classé, Parme, grâce au Français Théo Hernandez (2-2) dimanche à San Siro, lors de la 11e journée, mais voit l'Inter revenir à trois points.

Privé de leur buteur Zlatan Ibrahimovic, blessé, les Milanais s'en sont remis au défenseur français, auteur d'un doublé, pour conserver leur invincibilité en championnat et ne pas essuyer une deuxième défaite cette saison après leur revers en Ligue Europa face à Lille (3-0) début novembre.

Les Rossoneri ont été surpris d'entrée par un but du Brésilien Hernani (1-0, 13e) après un beau travail dans la surface de l'ancien Lillois Gervinho. Samu Castillejo a cru égaliser dix minutes plus tard, mais son but a été refusé pour un hors-jeu très limite.

Les Milanais ont ensuite joué de malchance, Brahim Diaz et Hakan Calhanoglu touchant à quatre reprises les montants ou la transversale. Pire, ils ont encaissé un deuxième but sur une tête du Slovène Jasmin Kurtic (2-0, 56e).

Le Français Théo Hernandez a redonné espoir aux siens trois minutes plus tard, de la tête également (2-1, 59e), avant d'offrir le point du nul à son équipe sur une belle frappe rasante dans le temps additionnel (2-2, 90+1).

Si Milan reste invaincu, ce nul permet tout de même aux poursuivants des Rossoneri, qui ont tous gagné ce week-end, de se rapprocher. L'Inter, victorieuse à Cagliari (3-1), est deuxième à trois longueurs. Naples, vainqueur de la Sampdoria (2-1) est troisième à quatre points. La Juventus, qui s'est imposée chez le Genoa (3-1), est quatrième, devancée par le Napoli à la différence de buts .

- Naples gagne au stade Maradona -

A la mi-journée, l'Inter Milan s'est offert un bol d'air en s'imposant 3-1 en fin de match à Cagliari.

Menés 1-0 à un quart d'heure du terme de la rencontre, les Nerazzurri ont renversé les Sardes en égalisant par Nicolo Barella, d'une superbe volée (77e), puis en prenant l'avantage avec Danilo D'Ambrosio (84e) de la tête et Romelu Lukaku en toute fin de match (90e+4).

Face à la Sampdoria, les Napolitains ont remporté leur première victoire dans le stade Diego Armando Maradona, tout juste rebaptisé après le décès de l'idole argentine.

Chahutés en première période, les hommes de Gennaro Gattuso ont dû attendre l'entrée en jeu d'Hirving Lozano (45e) pour débloquer la situation.

Auteur du but égalisateur, son 6e cette saison (53e, 1-1), l'international mexicain a dynamité la rencontre, offrant le but de la victoire à Petagna de la tête (68e, 2-1).

- Ronaldo porte la Juve -

Pour sa 100e sous le maillot bianconero, la star portugaise n'a pas tremblé au moment de délivrer son équipe alors tenue en échec face à l'avant-dernier du classement, le Genoa.

Après une domination stérile en première période, Paulo Dybala a fini par trouver le chemin des filets pour la première fois de la saison d'une frappe puissante du pied gauche (57e, 1-0). L'Argentin n'avait plus marqué depuis le 4 juillet.

Les Génois ont répondu du tac-au-tac par une réalisation de l'ancien juventino, Stefano Sturaro (61e, 1-1), idéalement servi par le jeune Luca Pellegrini, prêté par les Bianconeri.

Cristiano Ronaldo a ensuite scellé le sort de la rencontre en transformant un premier penalty en force (77e, 2-1), puis un deuxième (89e, 3-1). Le Portugais qui disputait son 100e match sous les couleurs de la Juventus Turin a inscrit ses 78e et 79e buts avec le club depuis son arrivée en 2018. Il rejoint Zlatan Ibrahimovic en tête du classement des buteurs (10 buts).

- La Roma déroule -

Auteur de 5 buts en première période, une première depuis les années 30, l'AS Roma (6e) n'a pas laissé place au suspense sur la pelouse de Bologne (12e, 12 points). Après un but d'Andrea Poli contre-son-camp (5e, 1-0), Edin Dzeko est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire du club de la Louve, en inscrivant son 111e but avec la Roma (10e, 2-0).

Lorenzo Pellegrini (15e, 3-0), puis Jordan Veretout, à la conclusion d'un joli mouvement collectif (35e, 4-1) et Henrikh Mkhitaryan (44e, 5-1) ont participé à la fête. Bologne essuie son 3e revers à domicile cette saison.