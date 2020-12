Open d'Australie - Roger Federer doute de sa participation à l'Open d'Australie

(Belga) Roger Federer pourrait faire l'impasse sur l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de tennis de 2021. Le Suisse l'a déclaré dimanche durant les Sports Awards suisses sur la chaine SRF.

"Cela va être juste pour l'Open d'Australie", a déclaré Federer, 39 ans, vainqueur à six reprises à Melbourne. "J'avais espéré être à 100 pour-cent de mes possibilités en octobre déjà, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et je ne le suis toujours pas. J'aurais souhaité être plus en avant dans mon programme mais je suis tout de même satisfait d'être où j'en suis aujourd'hui." En raison d'une blessure au genou, Federer n'a plus joué depuis sa demi-finale perdue à Melbourne contre Novak Djokovic en janvier dernier. "La deuxième opération, en juin, a été un véritable coup d'arrêt. Mais ces six derniers mois, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup avancé." "Je me laisse du temps avant de trancher", a ajouté Federer. "Les deux ou trois prochains mois seront cruciaux pour moi." L'Open d'Australie est pour l'instant toujours programmé à partir du 18 janvier. L'organisation pourrait déplacer le tournoi en février en raison de la crise sanitaire. (Belga)