La Liga - Le FC Barcelone arrache un succès 1-0 contre Levante

(Belga) Le FC Barcelone a battu Levante 1-0 dimanche pour la 13e journée de Liga, et remonte à la 8e place au classement.

Les Catalans se sont imposés grâce à un but de l'inévitable capitaine argentin Lionel Messi, qui a croisé une frappe puissante du gauche à la 76e pour permettre aux siens de ne pas sombrer complètement dans la course au titre. Avec 17 points en 11 matchs, les Catalans comptent 9 longueurs de retard sur la Real Sociedad (13 matchs) et l'Atlético Madrid (11 matchs). Levante (11 points) est 18e et premier relégable. (Belga)