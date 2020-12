Les Belges à l'étranger - Lyon s'impose au PSG, Milan (sans Saelemaekers souffrant) partage contre Parme

(Belga) Lyon a remporté une victoire 0-1 de prestige face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes dimanche dans le cadre de la 14e journée du championnat de France. Timo Kadewere (35e) a inscrit l'unique but de la rencontre, qui permet aux Gones de rejoindre Lille à la première place avec 29 points, un de plus que les Parisiens. Neymar est sorti touché à la cheville après un tacle de Thiago Mendes, qui lui a valu la carte rouge en toute fin de rencontre.

La première occasion a été parisienne avec une demi-volée d'Alessandro Florenzi trop croisée (7e). Mais Lyon a mis la pression et a empêché les Parisiens de faire tourner le ballon au milieu de terrain. Les Gones se sont même montrés entreprenants en attaque et sur une perte de balle de Presnel Kimpembe, Karl Toko Ekambi a servi Kadewere, qui a trompé Keylor Navas (35e, 0-1). En seconde période, les Lyonnais ont encore mis plus d'intensité dans leur jeu et ont gênés les Parisiens, qui ne se sont procurés que très peu d'occasions. En Italie, l'AC Milan a évité sa première défaite de la saison en arrachant un partage 2-2 contre Parme, lors de la 11e journée. En plus des blessés Zlatan Ibrahimovic et Simon Kjaer, Stefano Pioli a dû se passer d'Alexis Saelemaekers, souffrant. Malgré cela, Milan a dominé la première période mais a vu trois de ses envois heurter le montant d'abord coup sur coup par Brahim Diaz et Hakan Calhanoglu (40e) et puis, à nouveau par Calhanoglu (45e+1). Par contre, isolé dans le rectangle, Hernani a repris d'instinct un centre de Gervinho (13e, 0-1). Bien que calé dans sa moitié de terrain, Parme est parvenu à doubler l'écart d'une reprise de la tête de Jasmin Kurtic sur un centre de Hernani (56e, 0-2). C'est de la tête également, sur un corner de Calhanoglu, que Theo Hernandez a relancé Milan (59e, 1-2). Milan a poursuivi sa domination et Hernandez a signé un doublé (90e+1, 2-2). Après 11 journées, Milan compte 27 points, trois de plus que l'Inter Milan et quatre que Naples et la Juventus. Parme est 14e (11 points). (Belga)