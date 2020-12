Tirage au sort C3: Lille peut s'attendre au pire

Manchester United? Tottenham? Naples? Lille, seul représentant français en Ligue Europa, court le risque de tomber dès les 16es de finale sur un poids lourd à l'issue du tirage au sort lundi (13h00).

Au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse), les Dogues ne pourront pas tirer l'AC Milan, premier de leur groupe, le règlement interdisant à deux équipes issues de la même poule de se retrouver dès les 16es.

Avec leur indice UEFA faiblard, les Dogues auraient eu bien besoin de cette première place, mais une défaite (3-2) face au Celtic Glasgow lors de la dernière journée les en a empêchés.

Résultat: ils peuvent tomber sur Manchester United, spectaculairement éliminé de son groupe de Ligue des champions par le Paris SG et Leipzig et qui devra se contenter de la C3.

Et avec Tottenham, aux avant-postes de la Premier League, mais aussi Arsenal et Leicester, les chances de voir une belle affiche franco-anglaise les 18 et 25 février 2021 sont non négligeables.

Autres possibilités pour le Losc, un caïd de la Serie A italienne, comme Naples ou l'AS Rome, un costaud allemand, façon Leverkusen ou Hoffenheim, ou un club belge ou néerlandais, comme Bruges, l'Ajax Amsterdam ou le PSV Eindhoven.

Autre avantage dont ne pourra pas profiter Lille, les clubs têtes de série joueront leur match retour à domicile.

Chapeau 1:

AC Milan (ITA), Ajax (NED), Arsenal (ENG), Club Bruges (BEL), Dinamo Zagreb (CRO), Hoffenheim (GER), Leicester City (ENG), Bayer Leverkusen (GER), Manchester United (ENG), Naples (ITA), PSV Eindhoven (NED), Glasgow Rangers (SCO), AS Rome (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ENG), Villarreal (ESP)

Chapeau 2:

Anvers (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Etoile rouge (SRB), Dynamo Kiev (UKR), Grenade (ESP), Krasnodar (RUS), Lille (FRA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiakos (GRE), Real Sociedad (ESP), Salzbourg (AUT), Slavia Prague (CZE), Wolfsberg (AUT), Young Boys Berne (SUI)

NDLR: deux équipes d'un même championnat ne peuvent s'affronter en huitièmes de finale, ni deux équipes issues du même groupe.