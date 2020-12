Championnat de Belgique de cyclisme: les organisateurs planifient un championnat de Belgique avec du public à Waregem

(Belga) Les organisateurs du championnat de Belgique de cyclisme le 20 juin 2021 à Waregem, à savoir une collaboration entre le club de football de Jupiler Pro League de Zulte Waregem et la course cycliste A Travers les Flandres, espèrent accueillir du public. Ils ont fait part de ce souhait lundi lors de la présentation du parcours à l'HippoLoggia de Waregem.

Actuellement, tous les événements sportifs en Belgique se déroulent encore à huis clos. La deuxième vague de coronavirus cet automne a été difficile à contrôler, mais dès le début de l'année prochaine, il y aura peut-être une perspective d'amélioration grâce au vaccin. "Nous espérons en effet que le vaccin contre le coronavirus nous aidera dans ce domaine", a déclaré Carlo Lambrecht, président d'A Travers les Flandres. J'insiste sur le mot "espoir", car bien sûr, nous ne savons pas quelle sera la situation à ce moment-là. Si nous devons nous adapter, nous nous adapterons, mais il serait mauvais que nous préparions déjà un événement sans public. Cela contraste avec A Travers Les Flandres : nous allons de toute façon laisser la course se dérouler, mais elle se fera probablement sans public." Kristof Chanterie, échevin des sports de Waregem, espère lui aussi assister au National avec des spectateurs. "Nous espérons que cette édition pourra se dérouler normalement, c'est-à-dire avec les fans le long du parcours et dans les zones VIP, et non pas selon la 'nouvelle normalité'." Le président de la fédération belge de cyclisme Tom Van Damme se réjouit déjà de l'année prochaine après une année 2020 difficile. Le précédent National avait dû être reporté à septembre en raison de la pandémie. A Anzegem, Dries De Bondt s'était emparé du titre à la surprise générale. "2020 a été une année difficile pour le sport en général. En tant qu'organisation, nous avons quand même réussi à organiser beaucoup de courses en Belgique, à l'exception des courses de printemps. Avec Waregem, nous retournons au coeur du cyclisme, pour un rendez-vous important du calendrier cycliste. Après tout, le championnat de Belgique pèsera lourd dans les sélections pour les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe et les championnats du monde à Louvain". (Belga)