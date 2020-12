Un duel entre un Diable Rouge et deux cyclistes pour le titre de Sportif de l'année 2020

Les trois finalistes dans chacune des catégories (Sportif, Sportive, Espoir, Equipe, Coach et Paralympique de l'année) du Gala du Sport 2020 ont été révélés lundi après-midi par Sportspress.be, l'association professionnelle belge des jou

rnalistes sportifs. Le titre de sportif reviendra à Remco Evenepoel (cyclisme), lauréat 2019, Romelu Lukaku (football) ou Wout van Aert (cyclisme), troisième l'an dernier. Le Sportive belge 2020 sera Julie Allemand (basket), Lotte Kopecky (cyclisme) ou Emma Meesseman (basket), deuxième en 2019. La (double) tenante du titre féminin est la gymnaste Nina Derwael qui n'a pas disputé de compétition cette année en raison du Covid-19.

Les lauréats seront annoncés le vendredi 18 décembre prochain à 17 heures lors du Gala du Sport à Schelle.

Les trois finalistes (trois premiers du référendum) par ordre alphabétique dans chaque catégorie :

Sportif: Remco Evenepoel, Romelu Lukaku et Wout van Aert

Sportive: Julie Allemand, Lotte Kopecky et Emma Meesseman

Espoir: Charles De Ketelaere, Grégoire Munster et Thibau Nys

Equipe: Belgian Cats (basketball dames), Deceuninck-Quick-Step (cyclisme) et Red Flames (football dames)

Coach: Philippe Clement, Roberto Martinez et Philip Mestdagh

Paralympique: Peter Genyn, Joachim Gérard et Ewoud Vromant.