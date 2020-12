Neymar réagit pour la première fois après sa blessure face à Lyon: "Dieu m'a sauvé de quelque chose de sérieux" (photo)

"Ça aurait pu être pire", a déclaré l'attaquant du Paris SG Neymar lundi sur Instagram au sujet de sa blessure à la cheville, peu après un communiqué du club parisien évoquant un examen "rassurant".

En toute fin du match qui allait se solder par la défaite 1-0 des Parisiens contre l'Olympique Lyonnais, dimanche soir, en clôture de la 14 journée de Ligue 1, le Brésilien est sorti sur civière en pleurs, après avoir subi un tacle de son compatriote Thiago Mendes.



"Ces pleurs, c'est la douleur, la peur, l'angoisse, les chirurgies, les béquilles et autres mauvais souvenirs", peut-on lire dans une story de Neymar sur Instagram montrant le joueur en larmes, se tenant la cheville gauche. "Ça aurait pu être pire, mais une fois encore, Dieu m'a sauvé de quelque chose de sérieux", a-t-il poursuivi, avant de conclure: "je vais me remettre pour revenir le plus vite possible".

