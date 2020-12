Ciro Immobile et Federica Brignone Sportif et Sportive de l'année en Italie

(Belga) Le footballeur Ciro Immobile et la skieuse Federica Brignone ont été désignés Sportif et Sportive de l'année en Italie, lundi, lors d'une cérémonie organisée par la Gazzetta dello Sport.

Auteur de 36 buts avec la Lazio en Serie A lors de la saison écoulée, Immobile, 30 ans, a remporté le Soulier d'Or récompensant le meilleur buteur d'Europe tous championnats confondus et égalé le record de buts dans le championnat d'Italie. Brignone, 30 ans, a remporté le classement général de la Coupe du monde de ski alpin, avec cinq victoires et onze podiums à son actif. Outre le grand Globe de cristal, elle a également remporté les petits globes du géant et du combiné. Stefano Pioli, 55 ans, à la tête de l'AC Milan, actuel leader de la Serie A, a été élu Entraîneur de l'année. L'AC Milan est invaincu en championnat depuis la reprise en juin après l'arrêt provoqué par le coronavirus. L'Atalanta, révélation de la saison avec un quart de finale en Ligue des Champions, et une troisième place en championnat, est l'Equipe de l'année. Le champion du monde de Moto2 Enea Bastianini et la sauteuse en longueur Larissa Iapichino sont les Révélations de l'année. Le joueur de tennis Jannik Sinner, vainqueur de son premier titre ATP à Sofia à 19 ans, et le cycliste Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre et vainqueur de quatre étapes au Giro, sont repartis également avec un trophée chacun, respectivement celui de l'"Exploit de l'année" et celui de la "Performance de l'année". (Belga)