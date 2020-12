Le magazine France Football dévoile sa "Ballon d'Or Dream Team"

France Football a dévoilé lundi, sur son site, sa "Ballon d'Or Dream Team", un onze de légende élu par le jury du Ballon d'Or, composé de 140 journalistes.

L'équipe est disposée en 3-4-3. Dans les buts, on retrouve le Soviétique Lev Yachine, seul gardien lauréat du Ballon d'Or, en 1963. La défense est composée du Brésilien Cafu, de l'Italien Paolo Maldini et de l'Allemand Franz Beckenbauer.

L'entrejeu est formé par deux milieux récupérateurs, l'Allemand Lothar Matthäus et l'Espagnol Xavi, et par deux milieux offensifs, le Brésilien Pelé et l'Argentin Diego Maradona. Les trois attaquants choisis par le jury sont l'Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Brésilien Ronaldo.

En tout, cette Dream Team comprend six anciens lauréats du Ballon d'Or (Yachine, Beckenbauer, Matthaüs, Cristiano Ronaldo, Ronaldo et Messi) pour un total de 17 trophées. Jusqu'en 1995, le Ballon d'Or était réservé aux joueurs européens, ce qui explique que ni Pelé ni Maradona ne figurent au palmarès.

France Football a également mis en place une deuxième et une troisième équipes, avec quelques grands noms comme Johan Cruyff, Garrincha, Zinédine Zidane ou encore Alfredo Di Stefano.

Considéré comme la plus prestigieuse des récompenses individuelles, le Ballon d'Or a été créé en 1956. L'Anglais Stanley Matthews est le premier lauréat. Lionel Messi, vainqueur l'an passé, détient le record avec six trophées. Cette année, pour la première fois, le Ballon d'Or ne sera pas attribué en raison de la crise du coronavirus.

Première équipe: Lev Yachine - Paolo Maldini, Franz Beckenbauer, Cafu - Pélé, Lothar Matthäus, Xavi, Diego Maradona - Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Lionel Messi.

Deuxième équipe: Gianluigi Buffon - Roberto Carlos, Franco Baresi, Carlos Alberto - Alfredo di Stefano, Frank Rijkaard, Andrea Pirlo, Zinédine Zidane - Ronaldinho, Johan Cruijff, Garrincha.

Troisième équipe: Manuel Neuer - Paul Breitner, Sergio Ramos, Philipp Lahm - Andres Iniesta, Didi, Johan Neeskens, Michel Platini - Thierry Henry, Marco van Basten, George Best.