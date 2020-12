Les Belges à l'étranger - Wolverhampton a empêché Chelsea de prendre la première place

(Belga) Wolverhampton a battu Chelsea 2-1 mardi dans le cadre de la 13e journée du championnat d'Angleterre. Chez les Loups, Leander Dendoncker a été remplacé à la mi-temps. Au classement, Chelsea reste 5e (22 points) et Wolverhampton se hisse en 10e position (20 points)

Malgré deux grosses occasions sur corner par Olivier Giroud (20e) et Kurt Zouma, dont le ballon a heurté le montant (45e), Chelsea était tenu en échec à la mi-temps. Les 'Blues' ont toutefois ouvert la marque sur une action menée par Timo Werner et poursuivie par Benjamin Chilwell, qui a servi Giroud au premier poteau (49e, 0-1). Wolverhampton a alors pris un peu plus le jeu à son compte et a égalisé par Daniel Podence auteur d'un festival technique dans la surface adverse (66e, 1-1). Chelsea s'est à plusieurs reprises dégagé à la sauvete mais sur un dernier contre, Pedro Neto a pris Zouma de vitesse avant de battre Rui Patricio d'une frappe croisée (90e+5, 2-1). (Belga)