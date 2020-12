Real Madrid: pour Zinédine Zidane, Karim Benzema est le meilleur avant-centre français de l'histoire

Dans le sillage de son excellent derby contre l'Atlético Madrid, Karim Benzema a permis au Real Madrid d'enchaîner un quatrième succès consécutif mardi 3-1 contre l'Athletic Bilbao en match avancé de la 19e journée de Liga pour rejoindre provisoirement les Colchoneros et la Real Sociedad en tête.

"Son palmarès, tout ce qu'il a accompli ici parle pour lui-même. Pour moi, c'est le meilleur (avant-centre français de l'histoire), oui, c'est très clair", a affirmé Zinédine Zidane en conférence de presse d'après-match. "Aujourd'hui, c'est un joueur plus mûr. Mais il a toujours démontré que ce n'est pas un N.9 pur, il ne pense pas qu'à marquer. C'est pour ça qu'il me plaît tant, je l'adore, il n'a pas que les buts en tête. Il intervient dans le jeu, s'il faut faire la passe à un coéquipier il la fera... C'est ce qui me plaît dans son football. Il a les deux côtés (buteur et attaquant complet). Et quand il faut mettre des buts, même quand il ne fait pas un grand match comme ce (mardi) soir, eh bien il met deux buts. C'est ce qu'il est, Karim", a encore dit l'entraîneur français.

Avec un calendrier plutôt favorable jusqu'à la fin de l'année civile (avec des matches contre Eibar, Grenade et Elche), le Real Madrid peut ambitionner de reprendre son fauteuil de leader pour le début de l'année 2021. Tout le contraire du FC Barcelone, en grandes difficultés en championnat (8e) à neuf points du trio de tête, et qui reçoit mercredi (21h00) au Camp Nou le leader de Liga, la Real Sociedad.