Deux titres nationaux et une étape du Giro valent à Lotte Kopecky le Vélo de Cristal dames

(Belga) Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies) est la lauréate du Vélo de Cristal 2020 pour le cyclisme féminin. Elle succède à Sanne Cant au palmarès de ce trophée, organisé par Het Laatste Nieuws.

Kopecky, 25 ans, a été plébiscitée par les 131 membres du jury professionnel, devançant de 206 points sa partenaire dans l'américaine, Jolien D'hoore, sacrée en 2016 et 2017. Shari Bossuyt a pris la troisième place. Le podium du Vélo de Cristal est une copie conforme de celui de l'épreuve en ligne des championnats de Belgique à Anzegem. "C'est l'un de mes moments forts d'une saison courte mais intense", a confié Kopecky. "Mais je pense que c'est surtout ma victoire d'étape au Giro qui a marqué les esprits des gens. Je place ce succès au sommet, car c'était mon premier grand succès international sur la route. Je suis très heureuse de cette reconnaissance. Et je constate que j'ai pu, malgré les circonstances difficiles et incertaines, rester constante dans mes prestations. De la première à la dernière course, j'ai lutté pour les prix." Kopecky, qui passera chez Liv Racing à partir du 1er janvier, a également remporté le titre national du contre-la-montre. Un doublé tricolore réalisé seulement par Agnes Dusart (1987) et Liesbeth De Vocht (2013) dans le passé. Kopecky a aussi engrangé des places d'honneur dans les classiques: deuxième à Gand-Wevelgem, troisième du Samyn, du Tour des Flandres et de la Women Classic Bruges-La Panne et quatrième de la Flèche Brabançonne. Lors des Mondiaux sur piste, à Berlin, Kopecky et D'hoore ont échoué au pied du podium. Le quotidien néerlandophone dévoile ses récompense au compte-gouttes. Ces derniers jours, Tim Declercq a remporté le prix de l'Équipier de l'année, Thibau Nys a lui été élu Jeune de l'année et Allan Peiper Directeur sportif de l'année. (Belga)