Mercato d'hiver 2021: que faut-il en attendre?

Le mercato d'hiver ouvre ses portes dès le 1er janvier 2021. S'il ne se passe, en général, rien ou… presque, les rumeurs de transfert vont bon train durant cette période. On fait le tri.

Il est "difficile d'imaginer les grands joueurs bouger" en janvier dans un mercato d'hiver souvent atone, a estimé lundi soir Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, en marge du gala du trophée Golden Boy. Si le super-agent italo-néerlandais a semblé renvoyer à l'été prochain un éventuel départ de son poulain de Manchester United, que peut-on attendre du marché des transferts cet hiver (1er au 31 janvier 2021)?

En général, il ne se passe rien ou... presque. Oui, on a en tête des gros transferts comme le passage de Fernando Torres de Liverpool à Chelsea en 2011 pour 58,5 millions d'euros ou de Virgil van Dijk de Southampton à Liverpool en 2018 pour 84 millions ou encore celui de Philippe Coutinho de Liverpool au FC Barcelone en 2018 pour 145 millions d'euros. Car le mercato hivernal sert à apporter quelques retouches à un effectif ou à pallier la blessure d'un titulaire. Mais, surtout, il permet aux clubs de préparer le mercato estival.

Et la bombe cet été s'appelle... Lionel Messi. Le sextuple Ballon d'Or est en fin de contrat en juin 2021. Ce qui veut dire que "La Pulga" peut commencer à négocier avec un autre club que le sien à partir de ce 1er janvier! Un feuilleton qui risque de nous tenir en haleine durant de bons (longs) mois, la presse espagnole, vous pouvez en être sûrs, s'en chargera.

D'autres joueurs comme le célèbre n°10 argentin seront libres en juin prochain. David Alaba, d'abord, devrait quitter le Bayern Munich. N'ayant pas trouvé d'accord sur une prolongation de contrat en Bavière, l'international autrichien est cité au Real Madrid et à Manchester City. Les Skyblues, justement, pourraient aussi perdre le meilleur buteur de leur histoire: Sergio Aguëro. L'Inter Milan a été timidement cité pour l'avant-centre argentin. Il y a encore du beau monde parmi les autres joueurs concernés par une fin de contrat en 2021: Memphis Depay (Lyon), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Angel Di Maria (PSG) ou encore Florian Thauvin (Marseille).

Le mercato d'hiver sert aussi à relancer certains joueurs. En difficulté à Tottenham où il ne joue pas sous les ordres de José Mourinho, le milieu offensif anglais Dele Alli pourrait partir en prêt, avance le Telegraph. Le Paris Saint-Germain pourrait l'accueillir selon les dernières rumeurs. D'autres comme Jesé (ex-PSG et Real Madrid), Jack Wilshere (ex-Arsenal), Alexandre Pato (ex-AC Milan) ou encore Daniel Sturridge (ex-Liverpool et Chelsea) sont sans contrat et pourraient rebondir pendant ce mois de janvier.

Enfin, le marché des transferts hivernal peut aussi servir à faire des "coups" comme la pépite hongroise Dominik Szoboszlai (20 ans) qui devrait quitter le Red Bull Salzbourg dès cet hiver pour son cousin du RB Leipzig, selon Sky Allemagne qui parle d'un montant de 25 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Comme quoi, quand on travaille bien en amont ou durant l'été, ce mercato d'hiver ne sert à rien ou... presque.