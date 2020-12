Jupiler Pro League - Troisième défaite d'affilée pour l'Antwerp, battu par Zulte Waregem

(Belga) Vu le report d'Eupen-Beerschot, trois matches de la 18e journée (la 17e se joue ce week-end) du championnat de Belgique étaient au programme ce mercredi. Le premier a vu l'Antwerp s'incliner à domicile face à Zulte Waregem (0-1). Le 7e but de Gianni Bruno (36e) permet au Essevee de se hisser en 15e position (18 points) tandis que l'Antwerp reste 7e (25 points). A 21 heures, Gand reçoit Waasland-Beveren et Courtrai le Standard.

Après les deux prestations moyenne d'Alireza Beiranvand, Ivan leko a replacé Jean Butez dans le but. A Zulte, Francky Dury a opté pour le duo d'attaque composé de Tomas Chory et Gianni Bruno. Les deux équipes se sont livrées à un tour de chauffe pendant lequel les contacts ont été solides. Après un choc avec Ritchie De Laet, Chory s'est retrouvé hors combat et pendant que le Tchèque cédait sa place à Jelle Vossen, Abdoulaye Seck et Ibrahima Seck se sont rentrés allégrement dedans (9e). Toutefois, l'Antwerp s'est montré plus dynamique mais Dieumerci Mbokani n'a pas cadré sa tête sur un centre de Martin Hongla (16e) et Koji Myoshi n'a pas profité d'un mauvais renvoi de Louis Bostyn (26e). Par contre, il n'y a pas eu de lacune à la finition côté flandrien. Sur les suites d'un corner, Olivier Deschacht a ramené (du droit) le ballon devant le but où Vossen l'a dévié de la tête pour Bruno (36e, 0-1). Après la pause, l'Antwerp est réapparu avec un attaquant supplémentaire, Manuel Benson, à la place d'un milieu, Hongla. Cela a permis aux visiteurs de prendre le jeu à leur compte tout en restant pauvres en occasions de but. Comme en première période, Zulte a grandi petit à petit et un tir d'Omat Govea a été dévié par un Butez attentif (67e). L'Antwerp est passé près de l'égalisation lorsque Bostyn a manqué sa reprise sur un coup franc mais le but d'Abdoulaye Seck a été annulé pour hors jeu (74e). Pour l'Antwerp, qui n'a pas cadré un tir en deuxième mi-temps, il s'agit d'une troisième défaite d'affiliée, la deuxième à domicile après celle de dimanche dernier face au Club Bruges (0-2). (Belga)