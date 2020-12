Les Belges à l'étranger - Leicester, avec Tielemans, battu, Leya Iseka lance Metz

(Belga) Leicester a été surpris à domicile 0-2 par Everton, mercredi, lors de la 13e journée du championnat d'Angleterre. Youri Tielemans est le seul Belge à avoir joué pour les 'Foxes', Dennis Praet restant sur le banc et Timothy Castagne n'était pas encore tout à fait rétabli de sa blessure aux ischio-jambiers.

Richarlison (21e) et Mason Holgate (72e) ont marqué pour Everton. Au classement, Everton (24 points) est rejoint à la troisième place par Southampton, qui a partagé 1-1 sur la pelouse d'Arsenal, alors qu'Everton (23 points) se hisse à la cinquième place. En France, Aaron Leya Iseka a lancé Metz à Montpellier (victoire 0-2), mercredi, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. L'attaquant belge a ouvert le score sur penalty, marquant son deuxième but sous les couleurs de Metz, où il est arrivé fin octobre. Habib Maiga a ensuite doublé la mise en fin de rencontre (90e+1). Metz (20 points) occupe la douzième position, Montpellier (26 points) est cinquième. Reims, avec Wout Faes et Thomas Foket alignés toute la rencontre et Thibault De Smet sur le banc, a battu 3-2 Nantes, où Renaud Emond a fait son apparition à dix minutes du terme. Nicolas Pallois a donné l'avantage aux visiteurs (18e). Reims a renversé la situation par El Bilal Toure (68e), Boulaye Dia (72e, sur penalty) et Mathieu Cafaro (74e). Ludovic Blas (79e) a relancé le suspense. Les deux équipes se suivent au classement: Nantes (14 points), 15e, devance Reims d'une unité.