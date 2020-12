Les Belges à l'étranger - Liverpool seul leader, Benteke marque et se fait exclure

(Belga) Le match au sommet entre les deux premiers de la Premier League s'est terminé par la victoire 2-1 de Liverpool sur Tottenham. Mohamed Salah (26e) et Roberto Firmino (90e) ont inscrit les buts des Reds et Heung Min Son (32e) a égalisé pour les Spurs. Toby Alderweireld a joué tout le match avec Tottenham et Divock Origi est resté sur le banc de Liverpool. Au terme de la 12e journée, Liverpool (28 points) est seul leader devant Tottenham (25 points).

Liverpool a monopolisé le ballon en début de première période mais Tottenham s'est montré dangereux dès qu'il le récupérait. Les Reds ont joué dans les 30 mètres adverses quand Salah a lobé Hugo Lloris (26e, 1-0). Les champions en titre n'ont pas eu le temps de fêter le 11e but de l'attaquant égyptien que Giovani Lo Celso a placé Son seul face à Alisson et le Coréen en a profité pour relancer le match (32e, 1-1). La seconde période a débuté par une déviation de la tête de Son pour Steven Bergwijn, qui a frappé sur le poteau (63e). Il y a encore quelques situations chaudes devant le but d'Alisson notamment quand Alderweireld a trouvé Harry Kane d'une passe lobée et que l'attaquant anglais a tiré à côté (79e). Finalement, Firmino s'est retrouvé à la réception d'un corner et sa déviation de la tête a cloué Lloris (90e, 2-1). Fulham, avec Denis Odoi sur le banc, a fait match nul contre Brighton. Leandro Trossard a joué 79 minutes avec les Seagulls, qui restent 16e (11 points). Fulham est 17e (9 points). Christian Benteke s'est fait remarquer en bien en ouvrant la marque pour Crystal Palace à West Ham (34e, 0-1) et en mal, en se faisant exclure (70e, 2 jaunes). Entre-temps, Sébastien Haller avait égalisé pour les Hammers (58e, 1-1), qui sont 7e (21 points). Michy Batshuayi est resté sur le banc des Glazers (18 points, 12e). (Belga)