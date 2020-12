Heung-min Son (Tottenham) remporte le Prix Puskas du plus beau but de l'année

(Belga) L'attaquant sud-coréen de Tottenham Heung-min Son a remporté le Prix Puskas du plus beau but de l'année 2020 jeudi lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards.

L'attaquant des Spurs est récompensé pour sa chevauchée fantastique de 70m contre Burnley. Heung-min Son succède au Hongrois Daniel Zsori (Debrecen) au palmarès du Prix Puskas, décerné depuis 2009 en hommage à Ferenc Puskas, mythique attaquant hongrois du Real Madrid dans les années 50. (Belga)