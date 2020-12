Lionel Messi remporte un drôle de prix pour son respect des adversaires

L'attaquant de Barcelone et de l'Argentine Lionel Messi a été élu vendredi champion de la Paix 2020 par l'organisation caritative Peace & Sport, et succède au palmarès à Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby, et Blaise Matuidi.

"Le respect envers les autres est quelque chose que j'ai appris lorsque j'étais enfant et que j'essaie toujours d'appliquer sur le terrain de football", a réagi Messi, cité dans un communiqué de l'organisation. "J'espère continuer à inspirer et soutenir les personnes issues de milieux défavorisés", ajoute-t-il.



Le joueur du Barça est récompensé notamment pour son action à travers sa fondation, qui "favorise l'éducation et l'inclusion sociale d'enfants issus de milieux défavorisés dans le monde entier, notamment en Espagne, en Argentine, au Mozambique, en Palestine, au Kenya, en Syrie ou encore au Népal", selon Peace & Sport.



L'organisme a également récompensé deux ONG (ISF Cambodge et TIBU Maroc) ainsi que le Comité national olympique du Kosovo et la Chaîne Olympique pour leurs projets.