L'Union belge vole à nouveau au secours des clubs avec des mesures économiques

Le conseil d'administration de l'Union belge de football a décidé jeudi d'apporter un soutien financier supplémentaire à tous les clubs de football du pays afin qu'ils puissent surmonter la crise sanitaire, a indiqué la fédération jeudi. Il s'agit de mesures de soutien complémentaires d'un montant total de 2,5 millions d'euros que l'Union belge mettra en place d'ici la fin de l'année.

Depuis mars et la fermeture de tous les clubs de sport, l'Union belge a adopté plusieurs mesures de soutien aux clubs pour un montant total de 4,4 millions d'euros. "Aujourd'hui, l'Union belge de football a adopté des mesures supplémentaires pour un montant de 2,5 millions d'euros. Étant donné que fin octobre, les clubs de football ont à nouveau dû fermer leurs portes et que les supporters n'ont plus pu fréquenter les stades des clubs professionnels, le conseil d'administration de l'URBSFA a décidé aujourd'hui de prendre d'autres mesures de soutien", indique l'Union belge dans un communiqué, ajoutant qu'elle aura octroyé en 2020 au football belge près de 7 millions d'euros de mesures compensatoires en raison de la crise sanitaire.

Ces nouvelles mesures concernent la suppression des cotisations fédérales de novembre et décembre ainsi que des cotisations individuelles telles que la cotisation complémentaire pour l'assurance, pour un montant de 1,43 millions d'euros, l'annulation de l'acompte que les clubs professionnels paient en principe à l'URBSFA sur les taxes fédérales imposées sur la vente des abonnements (880 mille euros) et la réduction des cotisations fédérales pour le futsal, le minifoot et le football récréatif, pour un montant total de 197.000 euros.