"J'ai craché du sang": un joueur belge, victime du coronavirus, raconte ses semaines d'angoisse

Elton Kabangu, âgé de 22 ans, évolue à Willem II. Ce joueur belge a été victime du covid-19 cet été. Pris en charge aux soins intensifs, il a vécu des semaines infernales. Son récit fait tout simplement froid dans le dos.

L'histoire d'Elton Kabangu est incroyable. Ce jeune joueur belge de 22 ans, sous contrat à Willem II, a survécu au coronavirus. Touché cet été, il a vécu une longue période de convalescence, qui l'a emmené jusqu'aux soins intensifs dans un hôpital belge.

Tout commence le 27 juillet, lorsqu'il est testé positif dans son club néerlandais. Un coup de massue, même si tout se passe normalement dans les premiers jours. "Les trois premiers jours, je suis resté à Tilbourg, aux Pays-Bas, parce que je ne souffrais de rien", raconte l'ailier dans le Laatste Nieuws. " Mais après, j’ai commencé à avoir à peu près tous les symptômes. J’ai perdu mon sens du goût et de l’odorat, j’ai eu des douleurs musculaires, j’étais tout le temps fatigué et je souffrais surtout de fortes quintes de toux".

"J'ai pris de la morphine et je me suis endormi"

C'est alors que les choses vont sérieusement se gâter. Et à vitesse grand V. "Mon frère a dû venir me chercher. Je ne pouvais même pas conduire. J’étais si fatigué", raconte Elton, qui a alors retrouvé la Belgique. Loin de s'améliorer, son état continue de se détériorer de manière inquiétante. "Un jour, j’ai craché du sang. On s’est dit que cela ne pouvait plus durer et nous sommes immédiatement allés aux urgence", détaille le joueur.

Les médecins réalisent des scanners et réalisant la gravité de la situation. Kabangu est en réalité frappé très durement par le virus. Ses poumons inquiètent sérieusement le personnel soignant. "J’ai pu lire la panique sur le visage des médecins. J’ai eu peur, je ne savais pas ce qui allait se passer. Ensuite, j’ai pris de la morphine et je me suis endormi", raconte Elton. Son sommeil durera plusieurs semaines.

Il se souvient très bien d'une des premières images après son réveil. "Les deux premiers jours, je n’ai pu que regarder un peu autour de moi. Je n’étais au courant de rien. Ma mère n’avait le droit de me rendre visite que derrière une vitre. Et tout ce que je pouvais faire, c’était la fixer. Je ressentais sa peur à travers la vitre", raconte Elton, encore ému par cette épreuve. Il apprend alors qu'il est miraculé. "J’étais en danger de mort à chaque instant. Les médecins ont même dit que mon réveil était un miracle", confie d'ailleurs le jeune ailier.

Il a perdu six kilos

Elton Kabangu raconte ensuite son retour à la réalité sportive. Non sans rencontrer de grandes difficultés. Il a d'ailleurs pris conscience de son état lorsque son kiné est venu entamer sa rééducation à l'hôpital directement. "Il a simplement dit que nous allions nous promener. J’ai alors regardé sous ma couverture, j’avais perdu six kilos et je ne pouvais même pas me lever. Marcher était utopique à l’époque. J’ai dû tout recommencer", détaille-t-il. "Sur mon lit d’hôpital, je me suis rendu compte que jouer au football est la meilleure chose possible. Si j’ai survécu, c’est qu’il y a une raison. C’est pourquoi je tenais à retrouver les terrains le plus vite possible. Mon avenir s’y trouve. Ma famille, mes coéquipiers, le manager et le club ont toujours cru en moi. J’ai donc décidé de revenir plus fort que jamais. Que ce soit le lendemain, dans quelques semaines ou quelques mois", poursuit-il.

De retour aux Pays-Bas, Elton est suivi pendant deux semaines, quotidiennement, par des médecins. Après vérification, il a reçu le feu vert pour reprendre sa place dans un noyau professionnel. Il revient à l'entraînement le 26 octobre. “C’était un moment très émouvant, même si je ne l’ai pas vraiment montré. Toucher le ballon m’avait tellement manqué. Le plus important maintenant est de me remettre en forme et de m’améliorer”, raconte Elton.

Surpris par le virus, il adresse finalement un message aux joueurs. "Respectez les règles. Je pensais moi-même être en sécurité et j’ai quand même été infecté. Avec toutes les conséquences que cela implique. Je ne pense pas qu’ils réalisent la gravité de ce virus. Ce n’est pas dangereux, c’est une menace pour la vie".