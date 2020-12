Gravement blessé, ce joueur de Nice reçoit un nouveau contrat comme cadeau (vidéo)

Dante, le défenseur brésilien de l'OGC Nice (L1), va prolonger son aventure niçoise: le joueur, actuellement en soins après une chirurgie réparatrice au genou, l'a annoncé lui-même vendredi sur les réseaux sociaux.

"Je ne pouvais rêver mieux pour Noël", a expliqué Dante, 37 ans, sur Twitter. S'il va donc rester sur la Riviera au-delà du 30 juin prochain, date initialement prévue dans le cadre de son précédent contrat, il n'a pas précisé quelle était la durée de cette prolongation. "On sait tous qu'ici, une parole reste un parole.... Je vous promets de travailler très très dur pour revenir encore plus fort...", a poursuivi l'ancien joueur du Bayern Münich, avec qui il avait remporté la Ligue des Champions.



Les responsables de l'OGCN s'étaient engagés, début novembre, à conserver leur leader sud-américain, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à Angers (0-3), au poste qu'il souhaiterait, "sur le terrain ou en dehors".



"CommanDante", comme l'appellent les supporters niçois, avait rejoint le club de la côte d'Azur en août 2016. Depuis, il a disputé 160 matches avec les "Aiglons", avec 6 buts et 7 passes décisives à son actif.