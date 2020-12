Pro League: les enchères de Noël ont débuté

La Pro League donne vendredi le coup d'envoi de la douzième édition de sa campagne annuelle de Noël. Les recettes de la vente aux enchères des maillots de joueurs de football seront versées à Younited Belgium, anciennement connu sous le nom de Belgian Homeless Cup. L'offre comprend les maillots signés et portés de tous les joueurs de la Jupiler Pro League et de la D1B.

Pendant le football de Noël la semaine prochaine (19e journée de championnat), tous les footballeurs de la D1A porteront un maillot spécial avec le logo de Younited Belgium, le partenaire social de la Pro League. En D1B, une action similaire se déroulera, mais les joueurs porteront déjà le maillot spécial le week-end prochain. Après le coup de sifflet final, les maillots seront signés, collectés et (non lavées mais désinfectées) vendus aux enchères à des fins caritatives. Ces maillots signés seront ensuite mis en vente en ligne sur la plateforme d'enchères MatchWornShirts.

Outre les maillots, un certain nombre d'autres offres spéciales seront mises aux enchères, notamment une journée derrière les écrans avec un commentateur de football, "une conversation inspirante avec l'entraîneur à succès Roberto Martinez" ou des maillots signés par le Borussia Dortmund et Wolfsburg. Les maillot de la D1B peuvent être mis en vente à partir du vendredi 18 décembre à 15h00 et ceux de la Pro League à partir du dimanche 20 décembre à 15h00.

La vente aux enchères des maillots des joueurs de la 1B Pro League se déroule jusqu'au 27 décembre (21h00). Tous les autres articles peuvent être mis aux enchères jusqu'au 30 décembre (21h00). L'année dernière, la Ligue Pro a franchi le cap des 100.000 euros avec sa campagne de Noël pour la deuxième année consécutive. Avec des recettes de 140.000 euros, 2019 a battu le record de l'année précédente, lorsque la Pro League avait collecté 106.400 euros.

Younited Belgium utilise cet argent pour organiser une compétition socio-sportive de football pour les personnes sans domicile fixe. Il y a 28 équipes Younited. Chaque équipe est le fruit d'une collaboration entre un club de football et des organisations sociales.