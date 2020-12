Eden Hazard est de retour ce mercredi: sera-ce enfin le bon?

Il a été tellement fort. Et nous a procuré tant de bonheur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime. Et surtout qu'on déteste le voir traverser cette pénible situation. Après un énième retour de blessure, Eden Hazard a été repris pour le match du Real Madrid contre Grenade mercredi en Liga.

Après une première saison catastrophique où il a souffert de plusieurs blessures consécutives aux chevilles, le Brainois de 29 ans a manqué le début de l'exercice 2020-2021 à cause d'une nouvelle blessure, cette fois aux ischio-jambiers. On le pensait enfin de retour début novembre mais il a été testé positif au Covid-19 le 7 novembre dernier, à quelques jours d'un retour avec la Belgique dont il n'a plus porté le maillot depuis le 19 novembre... 2019 et un succès écrasant face à Chypre (6-1).

Dans les coulisses, certains se sont d'ailleurs quelque peu réjoui de ce "forfait", laissant entendre que cela lui permettrait de se reposer un peu plus et de ne pas revenir trop vite à la compétition. Et pourtant, après avoir disputé un match de championnat et un autre de Ligue des champions, Hazard s'est encore blessé en championnat contre Alaves le 28 novembre. Un pépin musculaire.

Je pense qu'il a dépassé la limite, qu'il pousse son corps un peu trop loin

Quasi jamais blessé à Chelsea

Alors qu'il n'avait manqué que 20 matches sur blessures en sept ans à Chelsea, Eden en a déjà manqué 37 en seize mois au Real Madrid.

Pour l'un des médecins de la sélection belge, Kris Van Combrugge, la raison est toute trouvée: le stress. "À Madrid, les attentes sont grandes. À l'extérieur, Eden donne l'impression d'être plutôt imperméable à la pression, mais personne n'échappe au stress. Cela peut avoir un impact sur les muscles. Je pense que son tonus musculaire est un peu trop élevé en ce moment et cela peut augmenter les risques de contracter des blessures", avait-il indiqué récemment. "Eden veut toujours donner le meilleur de lui-même. Là, je pense qu'il a dépassé la limite, qu'il pousse son corps un peu trop loin. Eden dit souvent: 'Je veux tout faire pour mes fans, pour Martinez, pour Zidane...' Il veut toujours être prêt à jouer, alors il se met un peu la pression. Ce n'est pas visible de l'extérieur, mais Hazard est juste une personne. Une trop bonne personne qui n'est pas égoïste. Eden veut faire ressortir le meilleur de son corps pour tout le monde", avait conclu Van Combrugge.

Veut-il donc trop en faire alors que son corps n'est pas encore prêt à 100% ? On redoute désormais une nouvelle blessure qui l'éloignera à nouveau pour quelques semaines avant... un autre retour sur les terrains, et ainsi de suite. Et s'il ne revenait jamais à son meilleur niveau ? Qui nous dit qu'il sera un jour de nouveau au maximum de ses capacités ? On aimerait très vite que ce doute désagréable s'évanouisse et voir Eden Hazard entamer un grand retour qui s'achèverait en apothéose à l'Euro en juin. Le chemin de l'espoir commence ce mercredi.