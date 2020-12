Pro League: Anderlecht s'incline dans les derniers instants à Charleroi

Charleroi a remporté in extremis le duel des Sporting face à Anderlecht 1-0 vendredi dans le match d'ouverture de la 17e journée du championnat de Belgique. Le but dans les arrêts de jeu d'Ali Gholizadeh (90e+3) permet aux Zèbres de se hisser en deuxième position avec 33 points, trois de moins que le Club Bruges. Anderlecht (29 points) est 5e.

A Charleroi, Karim Belhocine a surpris en replaçant Nicolas Penneteau dans le but à la place de Rémy Descamps, qui avait joué les quatre derniers matches. Guillaume Gillet et Ryota Morioka étaient titulaires contre leur ex-club, contrairement à Massimo Bruno et Lukasz Teodorczyk, qui sont montés en cours de match. A Anderlecht, Vincent Kompany a aligné Percy Tau et Killian Sardella.

Incertains, Matt Miazga et Josh Cullen étaient bien au poste. Tout ces changements n'ont pas généré de grosses émotions. Le fait marquant des premières minutes de jeu a été la sortie sur blessure (ischio-jambiers) de Mamadou Fall, remplacé par Saido Berahino (7e). On a bien eu droit à une montée sur le flanc gauche ponctuée par un bon centre de Joris Kayembe mais aucun Carolo n'a suivi le ballon (18e). En fin de mi-temps, Amir Murillo a également apporté le danger dans la zone adverse mais Steven Willems n'a éprouvé aucune difficulté à anticiper Lucas Nmecha, qui était en outre en position hors-jeu.

Bref, on eu droit à un modeste spectacle avec des contrôles manqués, des passes imprécises et aucun tir cadré en première période. Par contre, le nombre de fautes a augmenté. Après la pause, Anderlecht s'est montré plus entreprenant notamment via une reprise de la tête de Miazga sur corner (52e). Les Bruxellois ont hérité d'une grosse occasion lorsque Tau a profité de l'espace qu'on lui a laissé pour servir Nmecha.

L'Allemand, peu en verve, a tiré sur Penneteau (58e). Charleroi a également eu une bonne possibilité lorsque Morioka a trouvé d'un lob Shamar Nicholson dans le dos de la défense mauve. L'attaquant zébré se s'est pas montré efficace non plus (70e). Sur coup franc, Francis Amuzu a donné des frissons à la défense carolorégienne (84e) mais Amine Benchaid, le Zèbre le plus remuant, a obligé Timon Wellenreuther a sorti un chaud ballon (87e).

Mais sur une perte de balle de Mustapha Bundu, Morioka a trouvé Gholizadeh dont le 5e but de la saison vaut trois points (90e+3, 1-0).