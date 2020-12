Les Belges à l'étranger - Dortmund, avec Meunier et Witsel, battu à l'Union Berlin

(Belga) Le Borussia Dortmund s'est incliné 2-1 sur la pelouse de l'Union Berlin vendredi en ouverture de la 13e journée de Bundesliga. Thomas Meunier et Axel Witsel ont débuté la rencontre dans les rangs du BVB, la deuxième du Borussia sous les ordres de son nouvel entraîneur Edin Terzic, tandis que Thorgan Hazard, blessé, était absent.

Après l'ouverture du score par Awoniyi (57e), Dortmund a égalisé à la 60e par son prodige Youssoufa Moukoko, devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à 16 ans et 28 jours. Friedrich a offert les 3 points à l'Union Berlin à la 78e. Cette défaite, une semaine après le limogeage de Lucien Favre, laisse le Borussia provisoirement en 4e position, mais à six points du leader Leverkusen et à cinq du Bayern, qui s'affrontent samedi (18h30). L'Union Berlin grimpe provisoirement à la 5e place à un point de Dortmund.