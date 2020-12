Adnan Januzaj, frustré de ne pas être sélectionné, fait le point sur les Diables Rouges (vidéo)

Adnan Januzaj n'a plus goûté aux joies des Diables Rouges depuis plus d'un an. Gêné par quelques blessures, l'ailier de la Real Sociedad ne comprend pas toutes ses absences. Il l'a clairement fait savoir en interview.

Adnan Januzaj est un joueur frustré. Le Diable Rouge n'a plus rejoint la sélection depuis des mois, payant ainsi ses quelques blessures ou les choix opérés par Roberto Martinez. S'il monté régulièrement à la Sociedad, sa place en sélection ne semble pas garantie. Interrogé par Eleven Sport, Januzaj n'a pas caché son incompréhension, mettant au passage un peu de pression sur le sélectionneur. "C'est une situation un peu délicate pour moi. Avec mes qualités, je suis quelqu'un qui peut apporter beaucoup dans une équipe. Je ne baisse pas les bras, je suis professionnel. Cela fait maintenant huit ans que je suis professionnel, j'ai presque tout joué et je sais comment ça se passe dans le football. Je dois prester ici et on verra, c'est au coach de décider", a-t-il démarré. Avant d'y aller frontalement au sujet de la sélection, s'estimant lésé par les choix du coach. "C'est normal que je sois un peu déçu, parce que normalement, maintenant, je suis un joueur assez confirmé pour être à chaque fois en équipe nationale. Que j'ai des semaines où je suis un peu moins performant, c'est normal. Tous les joueurs ont ça. Mais il y a des joueurs qui ne sont pas en forme et qui sont toujours en équipe nationale, donc à la limite, ça, ça me dérange un peu", a précisé le joueur de la Real Sociedad. Une interview qui pourrait jouer en sa défaveur, tant on sait que Roberto Martinez n'apprécie pas les vagues provoquées au travers des médias.

Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.