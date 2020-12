Ski: Sofia Goggia revient en trombe

La championne olympique italienne Sofia Goggia a renoué avec la victoire samedi sur la deuxième descente de Coupe du monde de Val d'Isère au lendemain de sa deuxième place.

Goggia retrouve sur le podium la Suissesse Corinne Suter (2e à 24 centièmes de seconde), vainqueure vendredi, et l'Américaine Breezy Johnson (à 27 centièmes), 3e pour la deuxième fois consécutive.

A un peu plus d'un kilomètre de Val d'Isère, au Fornet, un énorme tas de neige bloque la route qui se cambre pour attaquer les pentes du col de l'Iseran, bien connu des coureurs du Tour de France.

Un obstacle de taille qui empêche quiconque de monter, mais ne ferait sûrement pas peur à Sofia Goggia.

Sauts, virages en dévers, une piste glacée qui martèle les skis, rien de la piste Oreiller-Killy déjà dévalée par les hommes la semaine dernière n'a gêné la championne olympique, skieuse frisson par excellence au style ébouriffant.

"Je suis comme ça, spectaculaire, je dois le gérer. Quand Sofia Goggia est au départ, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, on ne sait pas quoi attendre d'elle. J'aime ça parce que c'est le sport, les émotions du sport", a-t-elle expliqué avec sa verve habituelle, parlant d'elle à la 3e personne, le masque légèrement de travers.

- "Un diesel" -

L'Italienne, âgée de 28 ans, est pourtant partie timidement pour sa 8e victoire en Coupe du monde, sur le plat du départ, la partie la plus simple, où elle ne réalise que le 31e chrono.

"Je suis un diesel. Je n'arrive pas à créer de la vitesse au départ, à partir de zéro. C'est dur pour moi d'accélérer. Mais quand j'arrive avec de la vitesse, j'arrive à la maintenir", a-t-elle commenté en zone mixte.

Mais un festival et un engagement total dans les portions les plus difficiles ont signé son grand retour au premier plan alors qu'elle n'avait plus gagné en descente depuis février 2019.

"Je suis vraiment heureuse de gagner de nouveau. Ça faisait longtemps. La saison dernière, je ne suis pas montée sur un podium dans la discipline. Je récupère le dossard rouge (de leader de la Coupe du monde de descente, NDLR) à égalité avec Corinne (Suter). Ca fait longtemps que je ne l'avais pas porté", a-t-elle ajouté.

"La Goggia", comme elle est désignée de l'autre côté des Alpes, sort d'une saison relativement décevante achevée par une fracture d'un bras début février à Garmisch (Allemagne), et prolongée au printemps par l'horreur du Covid-19 qui a durement frappé sa ville de Bergame.

- Un passage difficile modifié -

Tenante du titre du globe de descente, la Suissesse Corinne Suter a confirmé sa grande condition avec sa deuxième place devant l'Américaine Breezy Johnson, très à l'aise à Val d'Isère.

Seule surprise de taille samedi, la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, partie avec le dossard 30, a commis une petite faute en fin de parcours qui lui a coûté le podium (4e à 33/100e).

Le virage délicat à la réception d'un saut qui avait causé cinq chutes vendredi, dont celle très impressionnante de l'Autrichienne Nicole Schmidhofer, a été modifié samedi.

La tenante du gros globe italienne Federica Brignone, tombée vendredi, n'a pas pris le départ. La Slovaque Petra Vlhova, de nouveau peu à l'aise (33e), garde la tête du général désormais 127 points devant Michelle Gisin, 9e samedi, avant le super-G prévu dimanche.

Seule Française à marquer des points, Tiffany Gauthier a pris la 27e place.