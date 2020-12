Un jeune victime d'une insulte raciste au Brésil: Neymar et Gabriel Jesus volent à son secours (vidéos)

L'incident a eu lieu cette semaine au Brésil. Luiz Eduardo, un jeune joueur de 11 ans, a été victime d'une insulte raciste. Pour l'encourager, deux stars brésiliennes lui ont envoyé des encouragements.

La presse brésilienne est choquée parce qu'il s'est passé, mercredi, à Caldas Novas. Alors qu'un tournoi pour enfants se déroulait sur place, un entraîneur s'est mis à insulter un des jeunes joueurs. Luiz Eduardo, choqué, a terminé le match avant de s'effondrer en larmes. Il a alors expliqué que ce coach lui avait proféré une insulte raciste.

"Faites taire le nègre !", aurait déclaré cet homme. Ce dernier a immédiatement été écarté de la compétition avant d'affirmer qu'il s'agissait d'un mensonge. "Comment puis-je offenser un autre frère de couleur ? C'est impensable", a-t-il expliqué aux médias brésiliens. En attendant, une plainte a été déposée.

Pour soutenir le jeune Luiz Eduardo, deux stars du football brésilien se sont mobilités. Gabriel Jesus, attaquant de Manchester City, a notamment répondu en vidéo. "A travers cette vidéo, je veux te faire un gros câlin et te demander d'avoir de la force. J'ai vu ta vidéo, j'étais très triste d’apprendre ce qui s'est passé. Ne te soucie pas de ces gens, de ce que les autres disent. Trace ta route, même si c'est difficile. Un gros câlin et j'espère que tu resteras en bonne santé et que tu continueras à être ce garçon brillant et joyeux", a-t-il déclaré.

Même son de cloche chez Neymar, qui a lui aussi tenu à réagir. "J’ai vu que tu avais vécu une situation désagréable et triste. Malheureusement, nous sommes passés par ce genre de choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Je veux te souhaiter beaucoup de courage, j’espère que tu n’abandonneras pas ce que tu aimes faire, c’est-à-dire jouer au football", a répondu le joueur du PSG.

Des images qui iront sans doute droit au coeur du jeune homme de 11 ans. De quoi le réconforter quelque peu pendant ces moments difficiles.

