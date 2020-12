Après le Super-G, Aleksander Aamodt Kilde remporte la descente de Val Gardena

(Belga) Après avoir remporté le Super-G vendredi, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a récidivé lors de la descente de Val Gardena en Italie comptant pour la Coupe du monde de ski alpin samedi. Il a devancé l'Américain Ryan Cochrane-Siegle et le Suisse Beat Futz.

Vainqueur du Super-G vendredi, Kilde s'est montré le plus rapide dans la descente en 2:01.45 avec 22 centièmes d'avance sur Cochrane-Siegle, huitième du Super-G vendredi, et 54 sur Futz, vainqueur du petit globe de la discipline la saison dernière. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, le Norvégien reprend la tête du classement général de la Coupe du monde avec 335 points devant le Suisse Marco Odermatt (290) et le Français Alexis Pinturault (276). Kilde occupe également la tête du classement général de la descente avec 150 points devant le Slovène Martin Cater (105) et Beat Futz (100). (Belga)