Kolingar, Baubigny, Colombe: au Racing, l'Ile-de-France en première ligne

Quand le Racing 92 privilégie le "made in Ile-de-France": tous les trois issus de région parisienne, le talonneur Teddy Baubigny et les piliers Hassane Kolingar et George-Henri Colombe prennent du poids dans le paquet d'avants du club francilien, opposé aux Harlequins dimanche en Coupe d'Europe.

Bien que remplaçants au Twickenham Stoop, l'antre des "Quins", ces trois jeunes de la génération 1998 se sont révélés cette saison au point d'attirer l'attention du sélectionneur Fabien Galthié.

Baubigny et Kolingar ont ainsi honoré leur première cape ces dernières semaines. Le second a même été titulaire lors du match héroïque réalisé par le XV de France bis face à l'Angleterre, début décembre dans le "grand" Twickenham, en finale de la Coupe d'automne des nations (défaite 22-19 a.p.). Colombe a lui pris part à plusieurs entraînements à Marcoussis.

"On est en train de tirer la quintessence et le bénéfice de ce qui a été mis en place au niveau des centres de formation en France il y a sept-huit ans. Il y a vraiment du potentiel et de la qualité en France. Et en Ile-de-France, il y en a encore plus", savoure l'entraîneur du Racing 92 Laurent Travers.

Si le Racing 92 dispose d'un "super centre de formation", il peut surtout s'appuyer sur "le vivier que représente l'Ile-de-France", insiste Romain Parbaile, ancien joueur du club et responsable du pôle espoirs de Lakanal jusqu'en 2015.

C'est dans cette académie située à Sceaux (Hauts-de-Seine), où les jeunes pépites de la région sont préparées au plus haut niveau, à l'image de ce qui se fait à Clairefontaine au foot, que Baubigny, Kolingar et Colombe ont été repérés. A quelques kilomètres du siège du Racing au Plessis-Robinson...

- Baubigny golfeur, Kolingar boxeur -

"Ils viennent tous de petits clubs d'Ile-de-France où des éducateurs ont fait du bon boulot", note Parbaile. Meaux (Seine-et-Marne) pour Baubigny, Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) pour Kolingar et Nanterre (Hauts-de-Seine) pour Colombe qui partagent aussi pour point commun d'avoir commencé par d'autres disciplines.

Baubigny a d'abord joué au golf, Kolingar a été initié à la boxe par son père, et Colombe a essayé le basket, le foot et la natation.

"C'est évident que ce parcours pluridisciplinaire les a aidés à progresser plus vite dans le rugby. Ils se sont nourris de ces expériences", estime l'ex-sélectionneur de l'équipe de France des moins de 20 ans Sébastien Piqueronies, qui les a eus en sélection.

"Ce sont trois garçons qui ont bénéficié des mêmes choses: les structures adéquates, un terroir, l'Ile-de-france, qui est un vrai fleuron français et l'accompagnement d'un club, le Racing 92, qui se distingue par son savoir-faire sur les postes de première ligne", explique celui qui a guidé les Bleuets vers deux titres de champion du monde (2018, 2019).

- Reconversion -

"Ce sont avant tout de gros travailleurs qui ont des qualités athlétiques au dessus de la norme", complète Parbaile.

Révélé à Twickenham, Kolingar "est un gros leader d'engagement, très positif dans un groupe. Et c'est quelqu'un qui se donne les moyens de ses ambitions. Il a réussi à surpasser une grave blessure (rupture du ligament croisé antérieur d'un genou en 2018, ndlr)", détaille Piqueronies.

Colombe lui se distingue par "son explosivité et sa vitesse" qui tranchent avec sa taille et sa masse (1,93 m, 135 kg), poursuit-il. Le pilier droit, qui jouait N.8 à ses débuts chez les jeunes, a travaillé dur pour changer de poste, comme Baubigny, passé de troisième ligne à talonneur.

"Lors d'un premier rassemblement pour l'équipe de France de jeunes, un entraîneur national m'avait dit +il ne pourra jamais y être parce qu'il ne sait pas lancer+. Du coup, on allait lancer quasiment tous les jours pour qu'il progresse", se souvient Parbaile.

Des progrès qui font aujourd'hui les affaires du Racing 92.