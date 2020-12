Les supporters du Standard préparent une action de contestation face à Mouscron

Le Standard, en difficulté sportive ces dernières semaines, va devoir composer avec des fans en colère. Ils ont même déjà eu l'occasion de se rendre compte de cette tension ce samedi.

La Famille des Rouches, qui rassemble tous les groupes de supporters du Standard, passe à l'action. Dans un communiqué, ils ont annoncé la couleur en dévoilant une action de contestation, prévue demain soir à Sclessin lors du match opposant le Standard à Mouscron.

Dans le viseur: les joueurs et le staff. Les fans dénoncent un jeu de piètre qualité, traduit dans les faits par un 4 sur 18 depuis le 1er novembre, date de leur dernier succès en championnat. Pour marquer le coup, ils ont décidé de se réunir d'urgence hier soir. Une action a alors été actée: aucun drapeau ne sera présent demain en tribune. "Ce geste symbolique communiqué et expliqué aux joueurs témoignera de notre désolidarisation et de notre mécontentement vis-à-vis du jeu proposé depuis plusieurs semaines", confie la Famille des Rouches, qui annonce aussi une rencontre avec les représentants des joueurs pour discuter de la situation.

Des fans du PHK et du Hell Side n'ont pas attendu cela et se sont rendus ce matin à l'entraînement. Ils étaient une quarantaine sur place, ont discuté avec Noé Dussenne et Philippe Montanier. Le tout se serait terminé dans une ambiance pesante.

