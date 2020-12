Buteur, Lionel Messi égale Pelé avec 643 buts dans son club (vidéo)

Lionel Messi a marqué son 643e but pour le FC Barcelone samedi après-midi lors du match de la 14e journée de championnat entre le Barça et Valence. En convertissant de la tête un penalty en deux temps à la 45e+4, il a égalé le record de Pelé du plus grand nombre de buts inscrits en matchs officiels (non amicaux) pour un même club.

Le triple champion du monde avait réussi cette performance en 669 rencontres avec son club brésilien du FC Santos entre 1957 et 1974. Pelé a marqué au total de sa carrière pas moins de 1275 buts en 1376 matchs.