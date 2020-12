Allemagne: Lewandowski propulse le Bayern en tête, Thuram voit rouge

Le Bayern Munich, avec un doublé de l'inévitable Lewandowski, a pris la tête du Championnat d'Allemagne en s'imposant sur le terrain du Bayer Leverkusen samedi dans le choc de la 13e journée (2-1), également marquée par l'exclusion de Marcus Thuram après un crachat au visage d'un adversaire.

Le Bayern Munich peut remercier Robert Lewandowski, auteur d'un doublé, et qui domine plus que jamais le classement des buteurs (17 buts) de la Bundesliga au terme d'une semaine marquée par sa désignation comme joueur de l'année 2020 jeudi lors de la remise des prix Fifa "The Best".

Le club bavarois (1e, 30 points) a mis fin à l'invincibilité des hommes de Peter Bosz en Championnat (12 matches), leur infligeant leur deuxième revers de la saison toutes compétitions confondues.

Leverkusen, 2e avec 2 points de retard sur l'ogre munichois est à égalité avec le RB Leipzig (3e, 28 pts), tenu en échec par le mal classé Cologne (15e, 11 pts).

Le RB Leipzig a toutefois enchainé un 7e match sans défaite mais a manqué l'occasion de creuser plus largement l'écart (6 pts) avec le Borussia Dortmund, battu vendredi par l'Union Berlin (2-1).

Les joueurs du Bayer Leverkusen avaient pourtant pris le jeu à leur compte en première période et sur un centre, l'attaquant Patrik Schick, parfaitement équilibré, a ouvert le score d'une reprise de volée puissante (13e, 1-0).

Robert Lewandowski a ensuite profité d'une incompréhension sur un centre de Müller entre le défenseur de Leverkusen Jonathan Tah et le gardien Lukas Hradecky pour égaliser de la tête dans le but vide.

Dans le temps additionnel, le buteur polonais a récupéré un ballon mal négocié par Jonathan Tah avant d'ouvrir son pied pour tromper le portier de Leverkusen (90+3, 2-1).

- Thuram risque une longue suspension -

Cette 13e journée a par ailleurs été marquée par l'exclusion de Marcus Thuram à l'occasion de la défaite de son club du Borussia M'Gladbach contre Hoffenheim (2-1).

L'international français a écopé d'un carton rouge, après un recours à l'arbitrage vidéo (VAR), en raison d'un crachat adressé au visage de Stefan Posch et risque une longue suspension.

"Je m'excuse auprès de tout le monde, de Stefan Posch, de mes adversaires, de mes coéquipiers, de ma famille et envers tout ceux qui ont vu ma réaction, mon geste. Bien sûr, j'accepterai toutes les conséquences de mon geste", a réagi le Français dans la soirée.

Neuf minutes après l'exclusion, Ryan Sessegnon a donné la victoire à Hoffenheim (2-1). Le Borussia reste sur une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues, et pointe désormais à la 8e place de la Bundesliga.

Pour le deuxième match de son nouvel entraîneur Edin Terzic sur le banc après le limogeage de Lucien Favre il y a une semaine, Dortmund a de son côté enregistré sa cinquième défaite cette saison en s'inclinant vendredi chez l'Union Berlin (2-1).

La rencontre a toutefois été marquée de l'empreinte du prodige du BVB, Youssoufa Moukoko, auteur d'un but et devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à 16 ans et 28 jours.

L'Union Berlin, surprenant 5e, gagne une place avant la rencontre entre Wolfsburg et Stuttgart dimanche (17h00 GMT), tandis qu'un duel de mal classés opposera Fribourg (13e, 14 pts) au Hertha Berlin, quatorzième avec 13 points (14h30 GMT).

Schalke 04 a essuyé une nouvelle défaite sur sa pelouse face au promu Arminia Bielefeld (1-0). La lanterne rouge du Championnat (4 pts) qui n'a toujours pas gagné cette saison avait pourtant licencié son entraîneur Manuel Baum vendredi, remplacé provisoirement par Hubb Stevens qui n'a pas produit l'électrochoc attendu.

Schalke 04, qui n'a plus gagné en Championnat depuis 29 matches, n'est plus qu'à deux rencontres d'établir un nouveau record de matches consécutifs sans victoire, toujours détenu par le Tasmania Berlin (31 matches sans victoires lors de la saison 1965-1966).