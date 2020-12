Euromillions Basket League - Malines s'impose dans son premier match de championnat

(Belga) Malines s'est imposé samedi soir à domicile face à Louvain (78-60) pour le compte de la onzième journée du deuxième tour de l'Euromillions Basket League (!), le championnat de Belgique de basket messieurs.

Après un début de match plutôt équilibré (16-12), les Malinois ont fait preuve de plus de réussite au périmètre, à l'image de Domien Loubry (13 points) pour creuser un premier écart avant de rejoindre les vestiaires (44-28). Après la pause, c'était au tour de Trevor Thompson (16 points et 6 rebonds) de se mettre en évidence pour maintenir Malines aux commandes (68-49) et pour répondre à Sepp Despalier (10 points, 8 rebonds, 6 passes et 4 interceptions), seul joueur de Louvain en forme samedi soir avec Jonas Delalieux (15 points). Sur le velours, les joueurs de Paul Vervaeck, l'entraîneur de Malines, ont géré les dix dernières minutes pour empocher leur première victoire en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket (78-60). Au classement, Malines empoche donc sa première victoire de la saison pour son premier match. Pour Louvain, c'est la deuxième défaite en autant de rencontres. Pour rappel, vendredi, Ostende s'est imposé en déplacement au Spirou de Charleroi (73-94) et plus tôt ce samedi, Anvers a conservé son brevet d'invincibilité en s'imposant à domicile face au Brussels (84-59). Cette journée de championnat en Euromillions Basket League se termine ce dimanche avec le duel entre Mons et Alost. (Belga)